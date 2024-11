Incidente choc l’auto si schianta e si spacca in due | morto sul colpo a 21 anni

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella notte di Cavallino-Treporti si è consumata una tragedia. Intorno all’una, in via Fausta, unstradale ha tolto la vita a Rilind Thaqi, un ragazzo di 21di origini kosovare, conosciuto come “Lindi” dai suoi amici.su cui viaggiava, una Bmw 320, è uscita di strada all’altezza della curva del cimitero e si èta violentemente contro un albero.>> Maltempo Italia: strade come fiumi, auto trascinate in mare e case sommerse da acqua e fangoI vigili del fuoco di Jesolo e il personale sanitario del Suem 118, insieme alle unità della Croce Verde di Cavallino-Treporti e Jesolo, sono intervenuti rapidamente, ma per Rilind non c’era più nulla da fare: il giovane èsul.Terribilenella notte:giovane di 21Dalle prime ricostruzioni emerge che Rilind fosse seduto sul lato passeggero, mentre alla guida delsi trovava il cugino 24enne, rimasto quasi illeso e trasportato all’ospedale di San Donà per accertamenti.