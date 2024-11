Movieplayer.it - Do not Expect too Much from the End of the World, recensione: un trattato caustico e grottesco

Leggi su Movieplayer.it

Dopo il passaggio a Locarno e al Torino Film Festival, il film di Radu Jude arriva finalmente sui nostri schermi per raccontare una situazione lavorativa stressante e debilitante. Difficile essere giovani al giorno d'oggi, soprattutto se affamati di arte, di idee, di inventiva. E allora, tanto vale non aspettarsi troppo dal mondo, e men che meno, dalla sua fine. Ed è proprio così che si intitola il nuovo film di Radu Jude presentato prima a Locarno, e poi al Torino Film Festival nel 2023: Do nottoothe end of the(titolo italiano Non aspettarti troppo dalla fine del mondo (Do NotToothe End of the). Caustica, frizzante, caotica, l'opera perde la sua concretezza di genere per vivere, mescolando, .