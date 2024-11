Corte | AutonomiaParlamento sede adatta

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.36 "Spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall'accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge". Lo spiega in nota laCostituzionale in tema di Autonomia. "Laresta competente a va gliare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione, qualora venissero censurate con ricorso in via principale da altre regioni o invia incidentale".