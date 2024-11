Nonsolo.tv - Chi è Namite Selvaggi, vincitrice di Io Canto Generation 2024?

Leggi su Nonsolo.tv

Ieri sera, mercoledì 13 novembre, il pubblico di Ioha incoronatocomedell’edizione. Il talent show di Canale 5, condotto da Gerry Scotti, ha vissuto una finale intensa e ricca di emozioni, culminata con il trionfo della giovane cantante di origine italo-tanzaniana, conquistando sia la giuria che il pubblico con il suo talento vocale. La vittoria diè arrivata al termine di una serrata sfida con un’altra giovanissima artista di talento: Mariafrancesca Cennamo, seconda classificata.Chi è: un talento nato per la musicaha 15 anni ed è originaria di Dar es Salaam, in Tanzania, ma vive a Terracina, sul litorale laziale, insieme alla sua famiglia. Il suo nome ha un significato potente e profetico: in swahili, “” significa “vittoria”, un destino che si è avverato con il trionfo in Io