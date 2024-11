Donnapop.it - C’eravamo tanto amati… Wanda Nara denuncia Icardi per tentato furto: le avrebbe rubato dei soldi

Cosa succede frae Mauro? I due si sono lasciati per l’ennesima volta anche se – pare – questa sia quella definitiva.Di recente sono emersi i rumors sulla presunta gravidanza dell’ex opinionista del Grande Fratello; a questo, poi, si sono aggiunte le voci del malcontento da parte del calciatore, che sarebbe corso dalla Turchia a Buenos Aires per un confronto diretto sull’ex moglie: nel frattempo, comunque, pare chesia davvero incinta del nuovo fidanzato L-Gante.Tuttavia, quello che oggi preoccupa i fan della showgirl sono le nuove accuse di lei nei confronti di: l’ex marito l’derubata, ma non solo! A quanto pare, lui nonpermesso all’interessata di entrare nel loro appartamento in Argentina. Domani, 15 novembre 2024, si terrà la prima udienza per il loro divorzio.