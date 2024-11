Lanazione.it - Biliardo Uisp: scambio di sgambetti e favori tra Termo e Sarzana

La Spezia, 13 novembre 2024 – Ci pensano i cugini delA a frenare la rincorsa delA, così ilB resta stabile in vetta alla Serie A, dopo il doppio turno disputato nel campionato dispecialità boccette a squadre curato dalla Legadella Spezia e della Valdimagra. Nella massima serie si sono disputati due turni ravvicinati e ilA è subito crollato con ilB, consegnando così alla due formazioni sarzanesi il secondo gradino del podio in coabitazione. Cade il Follo A, così la Lizza B resta solitaria in testa alla Serie B, mentre in Serie C tutto stabile con Lizza D tallonata con il Fabiano B. SERIE A Risultati settima:A-A 1-3,B-Pianta A 3-1, Maxim A-Campetto A 1-3, Valdellora A-Goriziana 1-3, Pitelli A-Maxim B 2-2, Centrale A-C 3-1, Lizza A-B 0-4.