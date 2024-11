Bce, timori crescita hanno convinto falchi a taglio tassi ottobre

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 14 nov. (askanews) – Sono stati i crescentisullaeconomica che il mese scorsoportato il Consiglio direttivo della Bce ad adottare una linea più morbida, con la decisione di un nuovodeida 25 punti base. La decisione è stata presa all’unanimità, ma “inizialmente alcuni componenti avevano espresso la preferenza per raccogliere maggiori informazioni e aspettare fino a dicembre”, prima di operare una nuova mossa. Lo si evince dai verbali della riunione del 16 e 17– che si era svolta in trasferta a Lubiana – pubblicati oggi dall’istituzione, secondo cui alla fine questi componenti potenzialmente dissenzienti (con ogni probabilità i “”, coloro che spingono per una linea minetaria più rigorosa) si sono lasciati convincere dalla opportunità di effettuare undi natura “precauzionale”.