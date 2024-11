Gaeta.it - Arrestato un 47enne a Milano per detenzione di ingenti quantitativi di fuochi artificiali e merce rubata

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Recentemente, la Polizia di Stato diha effettuato un’importante operazione culminata nell’arresto di un uomo di 47 anni, accusato di, vendita e fabbricazione di materiali esplodenti non autorizzati. Le forze dell’ordine hanno scoperto un ingente quantitativo die altri beni rubati, con un valore complessivo che supera i 120mila euro. Questo episodio mette in luce il problema della sicurezza legata agli articoli pirotecnici non conformi e alla crescente attività di furto e ricettazione nella capitale lombarda.Trovate pericolose a Settimo MilaneseIl caso ha avuto origine a Settimo Milanese, dove la Polizia, in particolare il personale della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, ha seguito alcune segnalazioni riguardanti attività sospette in un’abitazione.