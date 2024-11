Movieplayer.it - Amici 24: "Non è il gioco che fa per me". Nel daytime Diego minaccia di lasciare la scuola

Nuove tensioni al talent di Maria de Filippi. Ora uno dei cantanti di Rudy Zerbidila. Dopo che per alcuni giorni non ci sono stati grandi scossoni neldi24, ecco che arriva il colpo di scena della settimana. A essere coinvolto in prima linea è, il cantante e tiktoker che è seguito da Rudy Zerbi. Fin dall'inizio, si è notato come il giovane non ha mai digerito i meccanismi del reality tanto da non riuscire a gestire al meglio sia il pomeridiano che i compiti dei prof. Quello che è accaduto, però, neldel 13 novembre non è passato di certo inosservato.hato diladi