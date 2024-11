Cityrumors.it - Trump sceglie Elon Musk e Vivek Ramaswamy: faranno parte del suo governo

Leggi su Cityrumors.it

Il Tycoon sorprende tutti con l’annuncio delle due guide del nuovo “Dipartimento per l’Efficienza Governativa”Sono stati utili (se non fondamentali) nella sua campagna elettorale. E adesso Donaldli premia, affidando loro un ruolo nel suo. Sta già iniziando a destare scalpore il Tycoon, e lo ha fatto con una nuova mossa strategica: l’assegnazione di un ruolo centrale agli imprenditoriper guidare un ambizioso piano di razionalizzazione della macchina governativa americana.del suo(Ansa Foto) – Cityrumors.itha infatti annunciato che entrambi guideranno il nuovo “Dipartimento per l’Efficienza Governativa” (DOGE), un’unità che nasce con il compito di ridurre sprechi e regolamentazioni superflue, e portare innovazione in un sistema burocratico che, secondo il presidente, ha perso contatto con le reali necessità del paese.