Liberoquotidiano.it - "Non solo Musk, chi ha fatto vincere Trump". Claudia Fusani, l'ultima folle teoria della sinistra

"Elone la paypal mafia che hae tifa per le democrature al posto delle democrazie": questo il titolo dell'articolo firmato dasu Tiscali.it. La giornalista, parlando del trionfo del tycoon negli Usa e del ruolo del suo amico imprenditore, fa riferimento a questa fantomatica "paypal mafia". E cita le teorie secondo cui dietro la vittoria del repubblicano ci sarebbe una regia ben precisa manovrata da alcuni dei fondatori ed ex dirigentisocietà di pagamenti digitali fondata da, quasi tutti provenienti dalla Università di Stanford o dell'Università dell'Illinois Urbana-Champaign. "Sintetizzando - scrive la- si può dire che sia l'altra parteSilicon valley, quella rimasta fuori dalle amministrazioni democratiche. Alcuni di loro hanno successivamente fondato altre società, da Tesla a LinkedIn, da YouTube a Yelp, oppure hanno preferito investire in start up.