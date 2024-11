Spazionapoli.it - Napoli, al via la maxi operazione per Osimhen: “Sul tavolo 3 calciatori e soldi”

Colpo di scena incredibile per cedere subito Victor: nei prossimi giorni possibile svolta sullaTree una grossa offerta in denaro per convincere Aurelio De Laurentiis a cedere il cartellino di Victor. Tutto potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni. E dalla Turchia sono sicuri.L’attaccante nigeriano sta disputando una stagione incredibile. E ora ha strada spianata, sarà l’unico vertice offensivo vero e proprio di riferimento per il Galatasaray, a causa dell’infortunio di Mauro Icardi.sta segnando a raffica e sta facendo sognare i suoi tifosi, in campionato e Europa League. E oltretutto si trova benissimo a Istanbul, al fianco dell’ex compagno di squadra alDries Mertens.Secondo il portale turco Milliyet, il presidente del Galatasaray è convintissimo di avanzare nei prossimi giorni una cifra considerevole per acquistare il cartellino del centravanti.