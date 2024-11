Oasport.it - LIVE Milano-Knack Roeselare 2-2, Champions League volley in DIRETTA: 11-11. Finale non per deboli di cuore

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI STOCCARDA-SCANDICCI DIFEMMINILE DALLE 19.00LADI PERUGIA-CESKE DIDALLE 20.3012-11 Fuori misura il servizio di Dermaux.11-11 Invasione di Larizza. Nuova parità a quota 11. Timeout.11-10 In rete la battuta di Louati.11-9 Altro errore al servizio di Van Hoyweghen.10-9 Out il servizio di Porro.10-8 MUROOO LARIZZA!9-8 Contrattacco vincente di un indemoniato Reggers! Timeout.8-8 Block out non banale di Louati.7-8 ACE Rotty.continua a crederci.7-7 Punto numero 27 per Rotty.7-6 MUROOO PORRO!6-6 Passa ancora una volta Reggers.5-6 Diagonale vincente di Rotty. Ben 26 punti per lui.5-5 Porro continua ad affidarsi a Reggers, e fa bene.4-5 Block out vincente di Dermaux.4-4 Diagonale potentissima di Reggers.