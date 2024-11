Isaechia.it - L’estate nei tuoi occhi, amato volto della serie si è sposato: le foto delle nozze

Leggi su Isaechia.it

Uno dei più amati protagonistitvnei, disponibile su Amazon Prime Video, è convolato ae ha condiviso sui suoi profili social alcunecerimonia.Stiamo parlando di Gavin Casalegno, che nelleinterpreta Jeremiah Fisher, uno dei due fratelli tra cui è diviso il cuoreprotagonista Belly. A differenza del gemello Conrad, più schivo e ombroso, Jeremiah è un ragazzo solare,da tutti e disponibile ad aiutare il prossimo, ma non solo.Il suo personaggio, infatti, è ricco di complessità e sfaccettature che nel corso elle tre stagionisi trova ad affrontare numerose sfide relazionali per crescere e passare dall’età adolescenziale a quella adulta.Proprio Jeremiah nella giornata di martedì 12 novembre 2024 è convolato a, sposando la fidanzata Cheyenne, che per molti è stata per molto tempo un mistero.