La soluzione a tutte le polemiche ci sarebbe ed è il Var a chiamata

Var a. Leper il rigore concesso all’Inter domenica scorsa nella gara contro il Napoli hanno riacceso il dibattito sul Var. L’allenatore partenopeo Antonio Conte, nel post partita ha chiesto in modo furioso dinnanzi le telecamere che il protocollo venga rivisto perché non è accettabile che un arbitro non venga richiamato al monitor in caso di contatto dubbio, anche se questi è in una posizione ottimale e idonea per poter prendere una decisione e fare una valutazione autonomamente.Conte si è fatto portavoce di un intero movimento italiano che, a detta sua,a favore ad un utilizzo più massiccio della tecnologia. L’allenatore del Napoli mostra di non conoscere bene il protocollo e perché il Var è stato introdotto nel mondo del calcio. Il Video Assistant Referee è stato introdotto nel mondo del calcio non per sostituirsi all’arbitro ma per fungere da supporto SOLO e sottolineo SOLO in caso di errore grave del direttore di gara che conserva la sua autonomia decisionale sempre e comunque.