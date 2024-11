Quotidiano.net - Investimenti pubblicitari in aumento. Resta la fiducia negli influencer

Lanella categoria è in difficoltà per quanto riguarda le celebrità: "Vanno molto meglio invece i cosiddetti creator". E il trend dinegativo emerge in particolare tra Gen-X e Boomer. Ma da una ricerca realizzata da Upa tra i propri associati emerge che gliinmarketing continuano a crescere in linea con gli anni passati. Quest’anno toccheranno quota 352 milioni di euro, segnando undel +9% sul 2023. "Non si avvertono dunque scricchiolii evidenti in questo comparto", precisa Marco Travaglia, neopresidente di Upa, l’associazione che riunisce le più importanti aziende industriali, commerciali e di servizi che investono in comunicazionea in Italia. Il punto sull’andamento del settore alla fine dell’anno che ha visto gli effetti del Pandoro-Gate e la stesura del codice di condottada parte di Agcom è stato fatto ieri a Milano.