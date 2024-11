Puntomagazine.it - Green e multiculturalità, l’unione europea sceglie fòrema per formare gli HR manager

Al via “HR Plus”, coinvolte cinque nazioni. L’ente del sistema confindustriale veneto è capoprogetto di un’iniziativadopo dieci anni.Il tema dei flussi migratori è all’ordine del giorno. Per le aziende, integrare la nuova forza lavoro implica spesso attività di upskilling su persone volonterose, ma senza le capacità operative necessarie. Non bastasse, le stesse aziende, alle prese con le evoluzioni dell’industria 4.0, devono fornire nuove competenze (upskilling) ai propri lavoratori. Il tutto in un contesto sempre più multiculturale ed eterogeneo. Queste sono le sfide che devono affrontare gli hra livello mondiale, sfide per le quali non sono ancora del tutto preparati.Per questo motivoha avviato da capo-progetto un’iniziativa a livello europeo, battezzata “HR Plus”.