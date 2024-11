Follonica Hockey, una coppa per celebrarne i successi dal consiglio regionale

Leggi su Corrieretoscano.it

– Cerimonia inper premiare i successo del. La SuperItaliana 2024 è il più recente di una serie diche l’Asd1952 è determinata ad arricchire. Ildella Toscana ne ha voluto celebrare così i risultati raggiunti nell’su pista e attraverso ilpresidente dell’Assemblea toscana, Antonio Mazzeo, ha consegnato unaal presidente del club, Franco Ciullini, per festeggiare il più recente trionfo.Accanto a Mazzeo, il consigliere segretario questore, Francesco Gazzetti, che ha portato la proposta in Ufficio di presidenza, e la consigliera Donatella Spadi, che da quel territorio proviene e ha preso l’iniziativa per far sì che ilconferisse il riconoscimento al club. Per la società, presenti anche il direttore sportivo Riccardo Checchi e il team manager Claudio Poggiali.