Festa del minibasket tra giochi e gare

Sabato 9 novembre, al Minipalazzetto di Cesena, è andata in scena la ‘’ che ha coinvolto tutte le associazioni cestistiche della provincia. Davanti a una splendida cornice di pubblico composta da 300 persone, sono scesi in campo i bambini e le bambine delle categorie ‘Pulcini/Paperine’ e ‘Scoiattoli/Libellule’, che si sono resi protagonisti di un pomeriggio fatto die partite. I gruppi si sono alternati in varie ‘stazioni’ dislocate sul parquet, cimentandosi con attività sempre diverse e svolte ogni volta in un lasso di tempo di 7 minuti. Ad accompagnare il suono della sirena, arrivavano puntuali gli applausi degli spettatori, che hanno fatto da graditissima cornice a tutta la giornata. Dopo di che le atlete e gli atleti si spostavano nella postazione successiva: in questo modo tutti si sono cimentati con tutto quello che un campo da basket sa offrire.