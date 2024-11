Ilgiorno.it - Uccisa incinta di 7 mesi. La pm: viaggio nell’orrore: "Ergastolo all’ex di Giulia"

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

per Alessandro Impagnatiello e 18di isolamento: chiesto il massimo della pena per il barman che, il 27 maggio di un anno fa, uccise con 37 coltellate la fidanzataTramontano,di settedi suo figlio Thiago. Lei aveva 27 anni. È stata una lunga requisitoria quella della procura e poi la parola passata alla difesa, sette ore di udienza in corte d’assise in cui le parti hanno ripercorso tutto il "", quello di una storia che sembrava d’amore, deflagrata, invece, in un massacro:ha firmato la sua condanna a morte il giorno in cui ha detto al compagno che aspettava un bambino. In quel momento Impagnatiello ha cominciato a pensare a come ucciderla e poi a come sbarazzarsi dell’"intralcio", così ha chiamato Thiago il giorno dell’interrogatorio.