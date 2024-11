Trapani arrestato un uomo per spaccio di stupefacenti sequestrati 120 grammi di hashish

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto al traffico edi sostanzeda parte della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di.Durante il fine settimana appena trascorso i finanzieri in servizio presso la Tenenza di Pantelleria hannounche deteneva sostanzedestinate allosull’isola, sequestrando complessivamente circa 120die marijuana.In particolare, nell’ambito di attività disposte per il controllo economico del territorio e il contrasto dei traffici illeciti, le fiamme gialle hanno scorto l’, già noto ai militari per precedenti in materia didi, intento a caricare con fare circospetto una scatola di cartone sulla propria autovettura, nelle immediate vicinanze di uno spedizioniere, per cui hanno deciso di sottoporlo a controllo di polizia.