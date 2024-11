Gaeta.it - Tragico incidente in montagna: escursionista sloveno di 74 anni perde la vita in Carnia

Facebook WhatsAppTwitter Undi 74, originario della Slovenia e residente ad Arta Terme, ha tragicamente perso ladurante un’escursione sulle impervie montagne della. L’allerta per la sua scomparsa è scattata dopo che i vicini, preoccupati dall’assenza dell’anziano, hanno denunciato la situazione. Il suo corpo senzaè stato rinvenuto dai soccorritori, attivati nel primo pomeriggio dagli appelli dei residenti.Intervento del Soccorso Alpino e delle Forze dell’OrdineI tecnici della stazione di Soccorso Alpino di Forni Avoltri hanno avviato un’operazione di ricerca quando sono stati allertati circa la scomparsa dell’. Il 74enne viveva da solo e non è rientrato a casa da diversi giorni, il che ha suscitato preoccupazione tra i vicini. Le squadre, supportate dalla Guardia di Finanza e dai vigili del fuoco, si sono messe in moto, perlustrando sia i sentieri a terra che quelli dall’alto con l’ausilio di un elicottero.