Scopri come il Comune rinnova il campo sportivo con 286.000 euro!

Pescara - L'intervento di riqualificazione dell'impiantoZappacosta prevede la creazione di un nuovoin erba sintetica e una serie di miglioramenti per il servizio al pubblico. Il progetto di rigenerazione urbana che coinvolge l’impiantodi Fosso Lupi sta per prendere il via con l’aggiudicazione della gara per i lavori di riqualificazione. Grazie a un contributo regionale di 200.000e a un cofinanziamento da parte delpari a 86.000, l'intervento si inserisce all’interno di un piano più ampio che mira a rendere la struttura più moderna e funzionale. L'impianto Valerio Zappacosta, che si estende su una superficie complessiva di 25.000 metri quadrati, è destinato a diventare un punto di riferimento per la pratica sportiva, in particolare per il calcio.