Napoli celebra Maria Amalia di Sassonia, la regina che ha segnato un’epoca

Facebook WhatsAppTwitterdiè una figura storica di spicco per la città di, avendo lasciato un’impronta indelebile nel corso dei suoi 21 anni di regno. La sua figura viene ora ricordata a 300 anni dalla nascita, attraverso uno spettacolo al Teatro di San Carlo, un ritorno all’epoca in cui lacontribuì alla creazione di importanti opere architettoniche e alla valorizzazione culturale della città.La vita ditra storia e culturanacque il 24 novembre 1724 a Dresda, in Germania, in una famiglia nobile della dinastia Sassone. La sua formazione avvenne presso la corte sassone, un ambiente che favorì lo sviluppo della sua educazione culturale e artistica. Nel 1738, a soli 13 anni,si unì in matrimonio a Carlo di Borbone, allora re die Sicilia, in un’unione che univa le potenze europee dell’epoca.