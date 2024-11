Secoloditalia.it - Migranti, la conferma da un post: la giudice Marrone toga rossa in trincea. Spuntano vecchi commenti velenosi contro Meloni

Toghe rosse all’attacco del governo: una strategia collaudata da tempo? Il sospetto sorge spontaneo stante un commento datato 2022, assolutamente fuori luogo e decisamente velenoso, buttato con malagrazia in pasto a hater e irrefrenabili commentatori social ingolositi dalla possibilità di replicare e discettare. Così Antonella, lache ieri ha firmato alcuni dei provvedimenti di sospensione del trattenimento deiin Albania, nel settembre 2022 appunto ha slatentizzato pensieri e palesato la sua posizione – se mai qualcuno avesse per puro caso nutrito qualche dubbio – criticando più con la clava che in punta di penna la leader di Fratelli d’Italia che però, nella circostanza specifica, si era espressa solo in veste di mamma, pur essendo un’esponente politico che di lì a poche settimane sarebbe diventata presidente del Consiglio.