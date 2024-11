Fanpage.it - Luci LED per “ingannare” gli squali: lo studio su una nuova tecnologia non invasiva per prevenire gli attacchi alle persone

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

Gliusano soprattutto la vista per individuare una preda, anche se non ci vedono molto bene. Riconoscono però le silhouette e talvolta scambiano una tavola da surf per un'otaria. Un gruppo di scienziati in Australia ha però scoperto che se si "spezza" una sagoma con delle strisce luminose a LED glisi riducono drasticamente.