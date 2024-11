Lettera43.it - L’audizione di Fitto al Parlamento Ue: «Qui non rappresento un partito o uno Stato ma l’Europa»

Leggi l'articolo completo su Lettera43.it

È il giorno deldel commissario designato Raffaelealeuropeo. «Cinque anni fa ero seduto tra di voi, ricordo il mio viaggio politico, dal locale al nazionale a Bruxelles. Ho sempre lavorato per un’Europa più forte e sono pronto a mettere tutta la mia esperienza al servizio della Commissione. È un onore che il mio governo mi abbia indicato. Non sono qui per rappresentare unpolitico o unomembro, ma per il mio impegno per», ha detto in apertura del suo intervento.: «La politica di coesione sarà centrale in questo mandato»«Agirò sempre e soltanto nell’interesse della nostra unione e dei nostri cittadini. Per la prima volta un vicepresidente esecutivo riceve un incarico per la coesione, e questo dimostra quanto sarà importante la politica di coesione in questo mandato.