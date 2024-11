Gaeta.it - La nuova vita di Lorenza Guddadauro: dalla carriera legale al Ministero dell’Istruzione

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, nipote dell’ex superlatitante Matteo Messina Denaro, ha intrapreso un significativo cambiamento ditrasferendosi a Roma per lavorare presso il. Dopo aver costruito unacome avvocato,ha abbandonato la professioneper impegnarsi in un ruolo nell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, dove è stata assunta a seguito di un concorso pubblico.Lavoro enelha intrapreso unaall’interno dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, occupandosi principalmente delle pratiche legate ai pensionamenti. Anna Paola Sabatini, direttore generale dell’USR, ha confermato ufficialmente il suo ruolo, chiarendo cheè attualmente attiva presso l’ufficio pensioni di una articolazione provinciale.