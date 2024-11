Ilfattoquotidiano.it - I giornali francesi denunciano X. “Sfrutta i contenuti senza corrispondere i dovuti compensi”

Numerosi, tra cui i più diffusi Le Figaro, Le Monde, Le Parisien o Les Echos, hanno denunciato X, il social network del miliardario Usa Elon Musk. Secondo gli editori, la piattaformaloroalcuna retribuzione, violando così le norme sui “diritti connessi”, ovvero quelli riconosciuti non al creatore ma a soggetti terzi legati allo stesso, dell’Unione europea. L’azione giudiziaria congiunta, si legge in una nota, è stata depositata ”dagli editori di Le Figaro, Les Échos, Le Parisien, Le Monde, Télérama, Courrier International, Le Huffington Post, Malesherbes Publications e Le Nouvel Obs“.In passato, questi stessiinsieme all’agenzia di stampa France Presse (Afp) avevano già querelato X e la sua filiale frances, con l’accusa di non voler negoziare sui diritti connessi.