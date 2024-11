Secoloditalia.it - Hamas, l’apologia del terrorismo diventa una bandiera: chi la sventola occupa ogni spazio pubblico, piazze e atenei

Non bastavano lesempre più spessote da manifestazioni e tensioni, orchestrate dai centri sociali. Ora anche gli spazi accademici, quelli destinati alla formazione delle nuove generazioni, aprono ufficialmente le porte a chi fa deldeluna, fino a celebrare chi si è macchiato di atrocità contro civili innocenti. Domani, alla Statale di Milano, verrà presentato il controverso libro “La rivoluzione palestinese del 7 ottobre”, firmato da Filippo Kalomenìdis, persona che non nasconde le sue simpatie pertanto da pubblicare il macellaio di Khan Yunis, Yahiya Sinwar, in bella vista sui suoi social.santificato, nemmeno fosse il PapaKalomenìdis, autoproclamato «scrittore, poeta e militante politico», nel saggio che anticipa il libro, dipinge i sanguinosi attacchi compiuti dai miliziani dicome «una delle più elevate immagini di Liberazione della storia recente».