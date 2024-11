Anteprima24.it - Frignano, calo della raccolta differenziata: per l’opposizione è l’ennesimo fallimento

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiI dati dell’Osservatorio RegionaleCampania sulla gestione dei rifiuti parlano chiaro: alaè crollata, passando dal 36% nel 2021 al 26% nel 2023. “Questo preoccupantedel -10% in tre anni è il segnale evidente dell’incapacità dell’amministrazione Santarpia e, in particolare, del vicesindaco Giuseppe Seguino, responsabile per la delega all’ambiente. Da quando questa amministrazione è in carica,ha visto un costante peggioramento nella gestione dei rifiuti, diventando un paese sempre più sporco“, dichiarano i consiglieri comunali Simonelli, Alidorante e Mastroianni.La frustrazione delle famiglie frignanesi è palpabile. “Non solo devono convivere con un ambiente più degradato, ma ora dovranno anche sostenere un aumentotassa sui rifiuti” sottolineano i consiglieri.