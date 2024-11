Sport.quotidiano.net - Fortitudo contro Cantù, Cagnardi: “Ci aspetta una partita di emergenza”

Bologna, 12 novembre 2024 -prova a rialzarti. Reduce dai ko con Rieti e Torino, la Flats Service è attesa, domani alle 20.45 dal confronto del Pala FitLine di Desio. Senza gli infortuni Pietro Aradori, Gherardo Sabatini e Marco Cusin ci vorrà prova di carattere per riuscire a viola il parquet degli storici rivali. “A Desio,, ciunadiin tutti i sensi, sia per gli infortuni che abbiamo, sia per l'esigenza di strappare una vittoria in un campo fino ad ora inviolato,una squadra costruita per stravincere il campionato - conferma l’ex Devis-.ha un roster che si commenta da solo, con una panchina profonda e di grande qualità, una guida tecnica eccezionale ed un fattore campo che si farà sentire. Dovremo proporre una gara di alto livello ed è quello che abbiamo intenzione di fare.