Oasport.it - Billie Jean King Cup 2024: le favorite. Quadro incertissimo tra Italia, Cechia e USA. Occhio alla Polonia

C’è tanta, anzi tantissima, incertezza circa il ruolo delle possibiliin chiaveCup. Le Finals si aprono nel segno del caos più totale, anche perché una delle poche certezze, cioè la completezza della, è stata sgretolata dnotizia lanciata nella serata di ieri da Karolina Muchova. Per lei, infatti, niente Finals, ed è un colpo doloroso per le ambizioni della squadra messa insieme da Petr Pala. Certo, ci sono Linda Noskova e Marie Bouzkova, ma la Muchova degli ultimi mesi legittimava a far sognare in grande, oltretutto con Katerina Siniakova a presidiare la questione doppio.In questo modo le situazioni possono variare davvero tanto. La zona di tabellone delle ceche, innanzitutto, è anche quella dell’, che ha una sorta di assicurazione sulla vita grazie a Jasmine Paolini e al doppio con Sara Errani, sempre fermo restando che la questione della seconda singolarista andrà valutata direttamente sul posto da Tathiana Garbin.