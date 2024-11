Ilfattoquotidiano.it - Albania, centri vuoti e costi che lievitano ancora. Per la sola manutenzione degli impianti oltre tre milioni di euro all’anno

E’ l’ultima tegola sull’operazione, quella che il governo promette di portare avanti nonostante i rinvii dei giudici alla Corte di giustiziapea che ieri hanno liberato anche gli ultimi sette migranti, già portati in Italia. Si tratta deidicostruiti per far funzionare l’hotspot di Shenjin e il Cpr di Gjader, e ammontano a una spesa annuale di tree 200 mila. Cifra che dettaglia una spesa complessiva esorbitante, soprattutto a fronte dei risultati, finora nulli.E’ quanto previsto nell’avviso di manifestazione di interesse – sottoscritto dalla Prefettura di Roma – per l’affidamento del servizio diordinaria, straordinaria, presidio e full riskelettrici, di climatizzazione, idraulici, di sicurezza, informatici, di telecomunicazione e dei moduli abitativi deiitaliani indi permanenza per il rimpatrio dei migranti.