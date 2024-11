Metropolitanmagazine.it - Screamboat, tutto quello che sappiamo sul film horror basato su Steamboat Willie

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

Con Topolino che è entrato nel pubblico dominio il 1° gennaio 2024, è già stato annunciato undiintitolato. Il cortometraggio del 1928 creato da Walt Disney e Ub Iwerks raffigura Topolino come capitano di un battello a vapore che si lancia in varie buffonate da cartone animato che coinvolgono le prime versioni di personaggi Disney come Pete e Minnie Mouse. Il cortometraggio è stato notevole per una serie di motivi, non ultimo il fatto che è stato uno dei primi cartoni animati con suono sincronizzato. Oltre a ciò, ha presentato Topolino al mondo.A causa della legge sul copyright,è entrato nel pubblico dominio il primo giorno del 2024, il che significa che potrebbe essere utilizzato per qualsiasi scopo, purché l’artista non rivendichi la proprietà dell’opera originale.