Metal Slug Tactics – Un classico in salsa moderna

Ci sono giochi con un peso storico ben specifico, ma la loro formula necessita di essere rinnovata per un pubblico più giovane e con gusti diversi. Il rinnovamento l’abbiamo visto tutti in grandi produzioni, come Final Fantasy o Resident Evil, ma è giunto il momento che anche produzioni più piccole cambino il gameplay e il paradigma di titoli che in molti abbiamo amato. Questo è il caso di, la new entry nella classica saga di SNK, sviluppato da Leikir Studio e pubblicato da Dotemu. Scopriamo insieme cosa è cambiato nella nostra recensione.MISSION START!La trama diè molto semplice, infatti, è molto simile ai primi titoli della gloriosa saga. Qui, il dittatore Donald Morden si è nascosto dal Governo Mondiale per anni, pianificando la sua vendetta.