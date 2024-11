Sport.quotidiano.net - Il Fucecchio fa l’impresa. Andreotti decide sul finale

REAL FORTE QUERCETA 01 REAL FORTE QUERCETA: Pastine (74’ Palmerini), Vignali, Giubbolini, Bucchioni, Tognarelli, Vittorini, Meucci (56’ Lucarelli), Fortunati, Micchi (66’ Mangiarotti), Bartolini (62’ Baracchini), Scarpa (76’ Panicucci). All.: Cipolli.: Del Bino, Taddei (46’ Arapi), Bellini (46’ Rigirozzo), Lecceti, Nannetti, Orsucci, Mariani, Malanchi, Agostini (65’), Geniotal, Sciapi (89’ Cenci). All.: Targetti. Arbitro: Cantoro di Brindisi. Rete: 75’. Note. Espulso Malanchi (F) all’86’ per doppia ammonizione. FORTE DEI MARMI – Impresa del, che con una rete nell’ultimo quarto d’ora di gara riesce a sbancare il Necchi Balloni. Un successo che in casa bianconera mancava dallo scorso 13 ottobre a Certaldo. Tuttavia nella prima frazione gli uomini di mister Targetti soffrono, e non poco, la brillantezza e le ottime trame di gioco del Real Forte Querceta.