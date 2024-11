Ilfattoquotidiano.it - I fatti di Amsterdam inquietano ma evocare la Notte dei cristalli è sconcertante

Ladeifu l’ondata di repressione antisemita scatenata nella Germania nazista nel novembre 1938 a seguito dell’attentato condotto da uno studente ebreo nei confronti del diplomatico Ernst Eduard von Rath. La violenza contro gli ebrei causò 1000 morti, furono arrestate e condotte nei campi di concentramento 30 mila persone e i nazisti diedero alle fiamme più di 500 sinagoghe e luoghi di preghiera.Il cosiddetto Novemberpogrome rimane scolpito nella memoria del popolo ebraico come uno dei momenti più drammatici dell’intero Olocausto. Sentire in questi giorni politici e giornalistiladeiper commentare l’assalto condotto a gruppi di tifosi della squadra del Maccabi da parte di giovani con bandiere palestinesi crea però un certo sconcerto.Idisono inquietanti per molte ragioni: la scoperta dell’odio disseminato nella società, la contraddizione delle società occidentali di avere al proprio interno gruppi sempre più ampi di popolazione che si dissociano dai suoi valori, la difficoltà di prevenire tumulti e violenze su larga scala.