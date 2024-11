Quifinanza.it - Germania, Scholz potrebbe cadere prima di Natale: pesa la crisi economica

Il cancelliere tedesco Olafha aperto alla possibilità di anticipare il voto di fiducia in Parlamento adi. Il passaggio porterà con ogni probabilità alla caduta del governo e a nuove elezioni, dopo il licenziamento del ministro delle Finanze e capo del Partito Liberale Christian Lindner. Senza i voti dei centristi l’esecutivo non ha più la maggioranza nel Bundestag, ma ladi Governo è derivata dalla recessione.Il modello economico tedesco si è trovato esposto e incapace di reagire soprattutto alladelle relazioni internazionali con la Russia, seguita all’invasione dell’Ucraina, e al rallentamento dell’economia cinese. A differenza di altri Stati dell’Ue, che hanno trovato alternative al gas di Mosca per i propri approvvigionamenti energetici, laha subito un aumento del costo dell’energia che ha rallentato la ripresa.