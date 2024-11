Lapresse.it - Elezioni Regionali Emilia-Romagna, i leader del centrodestra oggi a Bologna

IN AGGIORNAMENTO –delper la campagna elettorale per lein. Al centro del dibattito, però, anche il tema degli scontri e delle manifestazioni di sabato in città, con l’estrema destra che ha manifestato a pochi passi dalla stazione – e la polemica di Schlein e del sindaco Lepore – e gli scontri al corteo degli antagonisti convocato come contromanifestazione.La premier Giorgia Meloni non andrà aper partecipare al comizio unitario deidela sostegno della candidata governatrice dell’Elena Ugolini. L’evento è infatti previsto alle 17 e Meloni è stata impegnata fino a pochi minuti fa nell’incontro con le sigle sindacali sulla manovra. La presidente – a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi – dovrebbe collegarsi in video.