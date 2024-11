Formiche.net - Ecco perché Apec (e G20) richiamano l’attenzione sul Sud America

Questa settimana prende il via l’atteso vertice Asia-Pacific Economic Cooperation () con la partecipazione di circa sedici capi di Stato e di governo e delegati provenienti da diciannove Paesi. Ospitare un evento di tale portata in Sud, e precisamente in Perù, rappresenta non solo un’opportunità per affrontare questioni economiche e sociali di interesse comune, ma anche un’occasione per rafforzare la centralità del subcontinente sudno nello scenario globale. La scelta del Sudper l’, seguita a breve distanza dal G20 che si terrà in Brasile, segnala il riconoscimento del ruolo crescente di questa regione nei global affairs e il suo contributo nella costruzione di una standing per diversi Paesi del Sud del mondo, che trovano in forum come il G20 uno spazio che manca nei consessi come il G7.