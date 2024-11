Secoloditalia.it - Covid, la “devastante eredità” di Arcuri: un conto da 203 milioni di danni per le mascherine

Leggi l'articolo completo su Secoloditalia.it

Il danno l’ha fatto la struttura commissariale per ilguidata da Domenico, ilperò lo dovranno pagare i cittadini. Ed è salatissimo: oltre 203di euro, più spese legali. A tanto infatti ammonta la cifra che la Presidenza del Consiglio, in solido con il ministero della Salute, è chiamata a risarcire alla Jc electronics Italia srl, una società che ha sede a Colleferro, in provincia di Roma, cui il Tribunale civile di Roma ha dato ragione nell’ambito di una causa intentata in merito a una fornitura dida circa 8di pezzi finita con la rescissione del contratto da parte della struttura commissariale. “Dopo i disastri dei governi Pd – 5stelle, causati da superbonus e altre mancette, raccogliamo ancora i frutti della catastrofica gestione del”, ha commentato il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti.