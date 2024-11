Cop28 2024 anno più caldo di sempre incremento di oltre 15 Siccità e alluvioni saranno la normalità

Ilfattoquotidiano.it - Cop28, 2024 anno più caldo di sempre, incremento di oltre 1,5°. “Siccità e alluvioni saranno la normalità”

Ilsarà quasi certamente l’piùmai registrato: la temperatura media in superficie, nel periodo da gennaio a settembre, è stata di 1,54 gradi sopra i livelli pre-industriali, superando quindi la soglia indicata come livello massimo compatibile con cambiamenti non catastrofici dagli Accordi di Parigi.all’inquinamento l’della temperatura è stato favorito dal fenomeno del Nino (il riscaldamento periodico del Pacifico centro-orientale).I dati, in parte anticipati nei giorni scorsi, sono stati diffusi dall’ Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo, organismo Onu) nel rapporto “State of the Climate Update”, presentato nella prima giornata della conferenza sul clima Cop29 di Baku, in Azerbaigian. Per 16 mesi consecutivi, scrive la Wmo, dal giugno del 2023 al settembre del, la temperatura media ha probabilmente superato ogni record precedente, e spesso di un ampio margine.