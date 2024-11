Ilfattoquotidiano.it - “Come in Arabia Saudita hanno riempito un’arena di tennis vuota pagando il pubblico”: le accuse del giornalista Ben Rothenberg

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Occhi puntati sull’: le Wta Finals appena concluse a Riad avevano un po’ il sapore della prova del nove. Non è un mistero infatti che il regime di Bin Salman punti a scippare a Torino il piatto più ricco, ovvero l’organizzazione delle Nitto Atp Finals. Ma se il torneo organizzato alla Inalpi Arena è cominciato a meraviglia anche nel 2024, con spalti gremiti non solo domenica per l’esordio di Jannik Sinner ma anche nella giornata di lunedì, inè andata molto diversamente. Le migliori otto giocatrici al mondo si sono riunite a Riad per il “Torneo delle Maestre”, vinto dallata americana Coco Gauff in finale contro la cinese Qinwen Zheng. Ma sin da subito non è sfuggito un dettaglio estremamente rilevante. Quello del King Saud University Sport, l’arena che ha ospitato l’evento, è sembrato uno spettacolo desolante: spalti vuoti e poco più di 400 spettatori presenti in tribuna nei primi giorni del torneo.