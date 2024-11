Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna fa visita al Real Madrid in Eurolega. Trasferta in Germania per l’Olimpia Milano contro l’Alba Berlino

Primo impegno del doppio turno settimanale inper le nostre portacoloried Olimpia, con entrambe le italiane che giocheranno lontano dal Belpaese per la nona giornata della regular season 2024-2025: andiamo a presentare brevemente le sfide che ci attendono.Le V-nere volano aper sfidare al WiZink Center ildi Chus Mateo e Sergio Llull. I bianconeri provano a dare continuità al successo interno – il primo stagionale di fronte al pubblico amico –il Maccabi Tel Aviv (84-77) di venerdì sera, che gli ha consentito di portarsi al sedicesimo posto con 2-6 di record. Decisivi Tornike Shengelia (16 punti per lui) ma soprattutto Ante Zizic, che ha sfiorato la doppia doppia con 14 punti e 9 rimbalzi mostrando il fisico per contrastare la difesa israeliana.