Gaeta.it - Assolti i medici in caso di morte di una paziente: il verdetto della Corte d’Appello di Catania

L'assoluzione dei quattro medici del reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Cannizzaro di Catania rappresenta un'importante svolta per la vicenda legata alla morte di Valentina Milluzzo, una donna di 32 anni, avvenuta diciannove settimane dopo la sua gravidanza. Questo episodio ha attirato l'attenzione anche del ministero della Salute, facendo emergere interrogativi sulla gestione dei casi complessi in ambito ostetrico e ginecologico. Il verdetto. La Corte d'Appello di Catania ha emesso il suo verdetto, dichiarando l'innocenza dei quattro medici coinvolti, con la formula "perché il fatto non sussiste". La decisione ha ribaltato la condanna emessa in primo grado, dove il 27 ottobre 2022 i medici erano stati ritenuti colpevoli di omicidio colposo, ricevendo una pena di sei mesi di reclusione con sospensione dell'esecuzione e un risarcimento di 30 mila euro alla sorella della vittima.