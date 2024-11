Ilgiorno.it - Aeroporto Silvio Berlusconi: il Tar non blocca l’intitolazione di Malpensa. Salvini: grande soddisfazione

(Varese) – Sì all’. Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva per l'intitolazione dello scalo diall’ex premier. "" da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo. “È una lezione per la sinistra che non vince alle elezioni e riduce tutto a materia di scontro giudiziario” fanno sapere fonti del Ministero. Anche il Comune di Milano aveva deciso di fare ricorso al Tar. Ad annunciarlo era stato il sindaco Giuseppe Sala: "Ci siamo associati al ricorso, come altri Comuni". Sì, "associati": la Giunta milanese, infatti, era solo l’ultima in ordine di tempo ad aver intrapreso le vie legali contro un’intitolazione voluta innanzitutto da Pierluigi Di Palma, presidente dell’Enac, firmatario dell’ordinanza dell’11 luglio.