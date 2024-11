Ilgiorno.it - Welcome family. Sportelli gratuiti di consulenza

Cinque centri diffusi sul territorio ad accesso libero e gratuito, quattro nella città di Rho e uno a Lainate. Cinque luoghi dove genitori, nonni, assistenti familiari (badanti), adolescenti, anziani vengono accolti per essere ascoltati, orientati e accompagnati ai servizi a seconda del loro bisogno. Parte nel Rhodense il progetto “– Centro per la famiglia“ promosso e finanziato da Regione Lombardia, co-progettato dalla fondazione Centro diper la famiglia di Rho, Sercop (azienda speciale per i servizi alla persona dei Comuni del Rhodense) Stripes cooperativa sociale, Cooperho – Consorzio di cooperative sociali e #Oltreiperimetri. "Grazie alla formula diffusa è in grado di offrire oltre 20 ore di sportello dia disposizione dei cittadini, in orari facilmente accessibili anche a chi lavora – dichiara Giovanni Romano, direttore della fondazione Centro diper la famiglia –.