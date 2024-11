Trump vuole un governo di fedelissimi | Haley e Pompeo tagliati fuori

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Washington, 10 novembre 2024 – Nel contesto della nuova amministrazione di Donald, si delinea una chiara strategia di selezione dei membri del, incentrata su un solo concetto: la lealtà. Recentemente, il presidente eletto ha annunciato l’esclusione dall’esecutivo di due figure di spicco del Partito Repubblicano: l’ex segretario di Stato Mikee l’ex ambasciatrice delle Nazioni Unite Nikki. Entrambi, pur avendo ricoperto ruoli importanti nella precedente amministrazione, non faranno parte della squadra a causa di diverbi passati e di una mancanza di allineamento con la visione diha vinto contro un sistema che lo volevaIn un post su Truth Social,ha scritto: “Non inviterò l’ex ambasciatrice (all’Onu) Nikky Halei, né l’ex segretario di Stato (ed ex direttore della Cia) Mikea unirsi all’Amministrazione, attualmente in fase di formazione”, ha scritto nella notte il tycoon in un post su Truth.