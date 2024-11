Bergamonews.it - Troppa Scandicci per il Volley Bergamo 1991: 3-0, terza sconfitta stagionale

La lotta delcontro lo strapotere didura giusto il tempo di un set, prima che le padrone di casa inneschino poi le loro armi. Non c’è effetto sorpresa al PalaWanny di Firenze: non basta la fiammata rossoblù del terzo parziale per allungare la sfida: la Savino del Bene si prende la vittoria.Il primo set è incandescente, con Vittoria Piani miglior realizzatrice (7, 53%) e Cese Montalvo imprevedibile: le ragazze di coach parisi vanno sopra anche di quattro punti,però può mischiare le carte in corsa e a cambiare regia, inserendo Ognjenovic e Mingardi, per recuperare il gap.Missione che riesce:stringe i denti, ma lo strappo finale è delle padrone di casa con il 25-22 finale. Le rossoblù non riescono a tenere lo stesso ritmo in avvio di secondo set, si smarriscono, si ritrovano a tratti ma non riescono a superare il muro diche vola sul due a zero (25-18).